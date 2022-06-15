ЗСУ відбили штурмові атаки росіян у Сєвєродонецьку, біля Богородичного та Тошківки, – Генштаб

Росіяни не припиняють наступати на Донбасі. Вони досі не залишили мету вийти на географічні кордони Луганської та Донецької областей.

Найбільш важким напрямком досі залишається боротьба за Сєвєродонецьк. Останні новини звідти повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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ЗСУ відбили ворожі атаки

Ситуація на полі бою постійно змінюється через високу інтенсивність бойових дій. На Сєвєродонецькому напрямку, за даними Генштабу, російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Також вони продовжують цинічні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

Але, попри значну перевагу противника у озброєнні, нашим воїнам вдається успішно відбивати спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці. Бойові дії тривають.

Також російські окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, але наші воїни успішно їх відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.

Обстріли російських окупантів

Ситуація на полі бою важка, а від обстрілів потерпають міста та села по всій Україні. Зокрема, в ніч на 15 червня російські війська обстріляли Апостолове, що за 40 кілометрів від Кривого Рогу. На жаль, через цю атаку артилерією загинули одразу кілька людей. Російські окупанти били по мирному містечку з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Саме тому влада вкотре просить не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Також російські окупанти вночі 13 червня били ракетами по житловому сектору Зеленодольська на Дніпропетровщині. На жаль, не минулося без жертв та постраждалих. Обстріл вели з системи залпового вогню "Ураган". Ворожі снаряди поцілили по житлових багатоповерхівках, де влучили в квартиру. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула. Є поранені, серед яких 3 жінки та двоє чоловіків.

Стріляють російські загарбники й в умовно "своїх". Мовиться про окупований Донбас. Звісно ж, у всьому вони потім звинувачують ЗСУ. Але тепер вони з окупованої Макіївки обстріляли окупований Донецьк. Як збираються доводити, що це наші військові поки невідомо. Та, на жаль, від таких цинічних обстрілів росіян, загинула жінка та дитина в Донецьку. Пізніше з того ж району Макіїівки росіяни відпрацювали по Київському та Куйбишевському районах.

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