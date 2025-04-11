Ворог намагався провести механізований штурм на Куп'янському напрямку: втратив всю бронетехніку

Військові ЗСУ успішно відбили штурмові дії російських загарбників на Куп'янському напрямку. Внаслідок цього, ворог зазнав значних втрат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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ЗСУ відбили штурмові дії ворога на Куп'янському напрямку

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Куп’янському напрямку штурмові дії противника успішно відбито біля Нової Кругляківки та Загризового.

У напрямку Петропавлівки російські війська намагалася провести механізований штурм за участю 40 окупантів під прикриттям 4 бронемашин.

Наші захисники відкрили вогонь у відповідь, внаслідок чого усю бронетехніку було знищено, а противник поніс суттєві втрати,

– ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що втрати російської армії за минулу добу склали 1210 військових.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 930 210 осіб та значну кількість техніки. Так, у ворога орієнтовно мінус 10580 танків, 22048 бойових броньованих машин, 25043 артилерійських машин, а також 43679 автомобільної техніки та автоцистерн.