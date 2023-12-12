Це лише початок, – полковник запасу про захоплення ЗСУ терикону біля Горлівки
Українські військові з 24 бригади відбили один з териконів у межах Горлівки й встановили там державний прапор. Місто окуповане ще з 2014 року.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан прокоментував цю подію 24 Каналу. Раніше він казав, що звільнення Донеччини може початися саме з Горлівки, а не з Бахмута.
До вашої уваги Українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки
"Це початок звільнення Горлівки", – зазначив Світан.
Українські військові тепер контролюють терикон, який лежить на південь від основного стратегічного напрямку. Тобто, для звільнення Горлівки треба буде йти трохи північніше – з Торецька на Майорськ. І цей рух уже є – захисники просунулись на деяких позиціях.
Наразі мова лише про оперативний рух
"Але це оперативний рух, там стратегічного нічого не буде. Максимум – це вийти на північні висоти Горлівки, з яких можна контролювати практично все місто", – зауважив Світан.
Загалом за останні 10 років українські військові заходили в Горлівку за цим напрямком 3–4 рази. Зокрема, торік кілька наших груп зайшли до міста й взяли дуже велику кількість полонених.
ЗСУ відбили терикон на околицях Горлівки: основне
- Як відомо, у зведеннях Генштабу були повідомлення про бої на південь від Бахмута. Відбиття терикону стало результатом важкої щоденної роботи захисників.
- Так, у листопаді українські бійці почали рух у напрямку Горлівки й змогли зайти на ворожі позиції, захоплені з 2016 року. Припускали, що це був не просто рейд, а серйозне просування із закріпленням позицій.
- До слова, 23 серпня 24 бригада встановила український стяг на іншому териконі біля Горлівки. Так захисники привітали людей на окупованих територіях з Днем Державного прапора.