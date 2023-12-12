Це лише початок, – полковник запасу про захоплення ЗСУ терикону біля Горлівки

Українські військові з 24 бригади відбили один з териконів у межах Горлівки й встановили там державний прапор. Місто окуповане ще з 2014 року.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан прокоментував цю подію 24 Каналу. Раніше він казав, що звільнення Донеччини може початися саме з Горлівки, а не з Бахмута.

До вашої уваги Українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки

"Це початок звільнення Горлівки", – зазначив Світан.

Українські військові тепер контролюють терикон, який лежить на південь від основного стратегічного напрямку. Тобто, для звільнення Горлівки треба буде йти трохи північніше – з Торецька на Майорськ. І цей рух уже є – захисники просунулись на деяких позиціях.

Наразі мова лише про оперативний рух

"Але це оперативний рух, там стратегічного нічого не буде. Максимум – це вийти на північні висоти Горлівки, з яких можна контролювати практично все місто", – зауважив Світан.

Загалом за останні 10 років українські військові заходили в Горлівку за цим напрямком 3–4 рази. Зокрема, торік кілька наших груп зайшли до міста й взяли дуже велику кількість полонених.

ЗСУ відбили терикон на околицях Горлівки: основне