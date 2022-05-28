ЗСУ відбили у зоні ООС 7 атак ворога: збили безпілотник і знищили іншу техніку

Українські військові відбили 7 атак російських окупантів в зоні ООС. Ще на трьох локаціях наразі тривають бої.

Ситуація на Донецькому та Луганському напрямках напружена. Російські окупанти застосовують різні види озброєння. Лише за сьогодні вони використали бойову авіацію реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем уздовж всієї лінії фронту в зоні ООС. Однак Збройні Сили України відчайдушно тримають оборону.

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Окупанти цинічно обстрілюють мирні міста та села Донбасу

Упродовж доби російські загарбники обстріляли понад 40 населених пунктів в Луганській та Донецькій областях. На Донеччині вони пошкодили, а подекуди й зруйнували 15 цивільних об’єктів: 14 житлових будинків та коксохімічний завод. Внаслідок обстрілів щонайменше 3 людей загинули, ще 5 – зазнали поранень та різних травм.

Дані щодо руйнувань та постраждалих на Луганщині наразі уточнюють.

Українські військові нищать окупантів в зоні ООС

Підрозділи Збройних Сил України завдають серйозних збитків в живій силі та техніці окупантів. Лише за сьогодні росіяни втратили в зоні ООС:

Танк – 1 одиниця.

Автомобілі – 6 одиниць.

Безпілотний літальний апарат "Орлан-10" – 1 одиниця.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів! Разом переможемо! Слава Україні! – наголошують в угрупованні Об’єднаних сил.

Втрати російських окупантів станом на 28 травня

Станом на сьогодні російські загарбники втратили вже 30 тисяч живої сили. У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що ці дані є приблизними, адже підрахувати точну кількість ворожих "200-х" складно через активні бойові дії. Відомо, що за минулу добу українські військові ліквідували аж 250 російських окупантів. Найбільше втрат вони зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Техніка росіян серйозно палає на українських землях. З початку повномасштабного вторгнення окупанти вже позбулися від 1330 танків, 3258 бойових броньованих машин, 628 артилерійських систем, 203 реактивних систем залпового вогню тощо. Детальніше можете прочитати за посиланням.

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