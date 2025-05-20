Ситуація на сході: ЗСУ стримують наступи Росії під Константинополем

На декількох напрямках фронту російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. Українські захисники відбивають атаки, попри чисельну перевагу ворога.

Українські війська продовжують стримувати російські штурми на Новопавлівському напрямку. Противник зазнає втрат і не досягає успіху, попри спроби прорвати лінію оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Читайте також Росія хоче оточити Покровськ та влітає у Багатир: як змінилася лінія фронту за тиждень

ЗСУ тримають оборону

Ворог намагається прорвати оборонні укріплення в районах Костянтинополя та Багатиря, що на Новопавлівському напрямку. Там українським оборонцям вдалось відбити 22 атаки окупантів.

Також, ОСУВ повідомили про безуспішні атаки ворога на Покровському напрямку. Там вони намагалися вийти на позиції в Єлизаветівці, Миролюбівці, Малинівці, Котлиному та низці інших населених пунктів.

Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога,

– повідомили в ОСУВ.

Яка ситуація на інших напрямках

Наступальні дії ворога продовжуються також на Торецькому напрямку. Росіяни 13 разів атакували українські підрозділи в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля.

напрямку. Росіяни 13 разів атакували українські підрозділи в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. На Краматорському ворожі сили здійснили 6 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

ворожі сили здійснили 6 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного. На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника.

напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника. На Покровському загалом вдалось відбити 72 штурмові дії. Сили оборони відбили атаки біля Зорі, Шевченка Першого, Старої Миколаївки, Попового Яру та Полтавки.

загалом вдалось відбити 72 штурмові дії. Сили оборони відбили атаки біля Зорі, Шевченка Першого, Старої Миколаївки, Попового Яру та Полтавки. На Лиманському напрямку сталося 23 боєзіткнення. Агресор намагався просунутися поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Глущенкового, Ямполя та Серебрянки.

напрямку сталося 23 боєзіткнення. Агресор намагався просунутися поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Глущенкового, Ямполя та Серебрянки. Сили оборони України просунулися на Курщині в напрямку Борової. Там минулої доби українські воїни відбили 10 атак загарбників.

Загалом минулої доби сталося 177 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку.