Сили безпілотних систем відбивають масований наступ росіян поблизу Рівнополя: потужне відео

На Донецькому напрямку ситуація наразі залишається напруженою. Попри усі складнощі, ЗСУ продовжують протистояти ворогу.

Успішною є боротьба з російськими окупантами у Волноваському районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео Сил безпілотних систем ЗСУ.

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Як ЗСУ ліквідовують ворога на Донеччині

У пресслужбі Сил безпілотних систем показали, як відбивають масований наступ російської армії поблизу Рівнополя.

Цей населений пункт розташований поблизу Великої Новосілки.

Наразі там росіянам складно – ЗСУ активно атакують їх українськими безпілотниками.

На опублікованому відео видно низку успішних влучань по ворожій техніці. Окрім того, унаслідок українських атак Росія продовжує втрачати живу силу на цьому напрямку.

Окупанти намагаються рятуватися від "добрих" дронів ЗСУ як на військовій техніці, так і на простих велосипедах.

Наша зброя — розум!

– коментують свої досягнення Сили безпілотних систем.

ЗСУ атакує росіян поблизу Рівнополя: дивіться відео