Тут виконувалось важливе завдання: чому Сили оборони лише зараз відійшли з Кринок

ЗСУ відійшли з певних позицій в селі Кринки Херсонської області, яке було вже практично зруйноване. Морські піхотинці та прикордонники відійшли лише зараз, адже мали важливу місію, яка не дозволила росіянам реалізовувати свої плани.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що росіяни утримували біля села свої засоби, які могли б спрямувати на інші ділянки фронту. Кринки є сірою зоною, куди окупанти не можуть зайти через повне знищення населеного пункту.

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Чому Сили оборони лише зараз відійшли з Кринок

За словами військового експерта, Україна зазнала великих втрат під час проведення десантних операцій та утримання плацдармів в районі населеного пункту Кринки. Однак мужність українських морських піхотинців та представників сил територіальної оборони українських прикордонників не була марною.

Ворог був змушений там тримати масштабний комплект сил та засобів власного війська, замість того, щоб спрямувати на інші ділянки фронту. Мовиться про Запорізький напрямок та Донецьку область. Тому наші морпіхи здійснили важливу місію,

– підкреслив Селезньов.

Село Кринки: дивіться на карті

Ворог спромігся сформувати на острівцях в дельті Дніпра флотилію, яка є складовою 810 бригади морської піхоти російської армії, що дислокується в Севастополі. Ворог тримає там чимало ресурсів та намагається їх трансформувати в контроль над Лівобережжям. Однак окупантам це не вдається.

Кринки є "сірою зоною", ворог не може туди дістатись. Там російською артилерією та авіацією зруйноване все вщент. Немає де заритись в землю і ворог змушений ховатись десь у передмістях населеного пункту або в лісі,

– зауважив військовий експерт.

Селезньов пояснив, що рішення відходу українських військових приймали у Києві, в Генштабі. Ця подія не пов'язана зі звільненням генерала-лейтенанта Юрія Содоля.