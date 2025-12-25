Може стати пасткою: військовий оглядач оцінив перспективи росіян після відходу ЗСУ з Сіверська

ЗСУ відійшли з Сіверська на Донеччині. З огляду на ландшафт, це місто є непростим для подальшого просування російських військ на цій місцевості. Сіверськ певною мірою ризикує стати для ворога "кілзоною".

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач Василь Пехньо, підкресливши, що слушною є думка командира Третього армійського корпусу Білецького, який днями сказав, що під час відходу ЗСУ слід утворювати для росіян "кілзони": знищувати будівлі й підвали, де ті могли б сховатися; вирізати дерева і кущі; мінувати критичні точки місцевості, де ворог міг би просуватися.

Сіверськ може перетворитися в "кілзону"

Військовий оглядач наголосив, що після свого відходу українські оборонці повинні залишати ворогу випалену землю, аби він не мав змоги там закріпитися. Відійшовши на 5 – 7 кілометрів, ЗСУ мають очікувати, як діятиме ворог в умовах того, що шляхи для його просування будуть заміновані. Крім того, будуть розставлені на місцевості МПП (малі проволочені перешкоди).

От хай спробують пройти цю "кілзону", по якій будуть максимально гатити наші дрони. Сіверськ має всі шанси стати такою ділянкою, бо саме місто – в ямі, на висоті орієнтовно 65 метрів над рівнем моря. Позиції західніше, куди відійшли наші війська, на висотах 165 метрів над рівнем моря,

– озвучив Пехньо.

Тобто перевага висоти для ЗСУ – 100 метрів. Військовий оглядач підсумував, що невідомо, як відбувався вихід з Сіверська українських бійців, але якщо за таким принципом створення "кілзони", то місто може стати пасткою для російських окупантів.

До відома! 23 грудня Генштаб повідомив, що задля збереження особового складу у зв'язку з чисельною перевагою російських військ ЗСУ відійшли з Сіверська. Там запевнили, що місто залишається під вогневим контролем українських оборонців, які завдають ударів по окупантах, перерізають їхню логістику. Проводиться блокування ворожих підрозділів, аби вони не змогли просуватися далі.

Як вихід ЗСУ з Сіверська коментують інші експерти?