Таку думку 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що майбутні просування ворога можна втримати, адже все залежить від географічного розташування. Мовиться про висоти на заході від Сіверська.

Якими будуть наслідки виходу ЗСУ з Сіверська

Голова Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що оборона Сіверська нагадувала оборону Бахмута – українські бійці мали контролювати міську забудову та західні висоти. Однак без сил та резервів обороняти місто неможливо, тому ЗСУ вийшли з Сіверська.

Найголовніше зараз – зберегти керованість підрозділами, які там перебували та мінімізувати втрати.

Тобто щойно відбулась критична концентрація сил противника, насичення цієї території малими піхотними групами ворога. Однак не потрібно цього боятись – важливим є утримання цих західних висот, звідки буде обстріл низин, по яких намагається просуватись противник,

– наголосив він.

Ситуація біля Сіверська: дивіться на карті

Кузан додав, що Сіверськ варто розглядати як оборонний рубіж, а не як адміністративний центр. Очевидно, що будь-яке просування противника в цьому регіоні означатиме його наближення до Краматорська та Слов'янська.

Однак поки ЗСУ утримують рубежі оборони на заході Сіверська, росіяни про ці міста можуть лише мріяти. Такою ж ситуація є біля Часового Яру – ворог зайшов у місто, але не просунувся далі.

Зверніть увагу! Вчора в Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти здійснили наступ на Сіверському напрямку поблизу самого Сіверська, а також Ямполя, Дронівки, Закітного, Кузьминівки, Виїмки та Бондарного.

Що передувало відходу ЗСУ з міста?