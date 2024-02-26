Чому наші воїни відійшли від селища Ласточкине на Донеччині: у ЗСУ назвали причину

Напередодні, 25 лютого, стало відомо, що Сили оборони відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, що біля Авдіївки. У ЗСУ пояснили, чому наші захисники зробили це.

Про відхід від цього населеного пункту в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.

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Яка причина відходу від Ласточкиного

Речник розповів, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу агресор наростив кількість авіаційних ударів. Їх було 45.

Також окупанти збільшили кількість штурмових дій, було 72 бойових зіткнення. Окрім того, ворог здійснив 897 артилерійських обстрілів, а ще 83 удари дронами-камікадзе.

Спікер наголосив, що попри високий тиск противника, наші підрозділи ведуть активну оборону. Захисники діють маневрами.

Найгарячішими залишаються Авдіївський і Мар'їнський напрямки. Лиховій розповів, що на Авдіївському за минулу добу українські військові відбили 25 атак російських загарбників. Тим часом на Мар'їнському одразу 40, – це найбільший показник за кілька останніх днів.

Підрозділи Збройних Сил України здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі та не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку,

– підкреслив Дмитро Лиховій.

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Що відомо про відхід від Ласточкиного