ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою, що на Харківщині

Українські захисники змогли відновити контроль над Кутузівкою, що розташована у Харківській області. Вдалося це завдяки злагодженій роботі сил оборони України.

Радісну новину повідомили у Генштабі Збройних Сил України, звітуючи про актуальну обстановку на фронті.

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Окупанти намагаються наступати на Харківщині

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог на території Бєлгородської області розгорнув до 5 дивізіонів ракетних комплексів "Іскандер-М". Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил.

Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області Росії на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції сил оборони України на напрямках:

Бражківки,

Довгенького.

Однак окупанти успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також росіяни безуспішно намагалися взяти під контроль основні об'єкти Великої Комишувахи.

Де ще окупанти зазнали невдачі

Російські війська продовжують вести обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Таким чином вони намагаються утримати раніше захоплені рубежі.

У відомстві додають, що цієї доби противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав – зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.

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Найбільшу активність ворог проявляє на Слобожанському та Донецькому напрямках.