Краще затопити весь Чорноморський флот, – у ВМС оцінили захист Кримського мосту

Росія затоплює баржі та пороми в районі Кримського мосту, щоб захистити його від атак України. Однак у ЗСУ стверджують, що Сили оборони продовжать виконувати рішення керівництва України щодо Кримського мосту.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону порадив окупантам врахувати уроки історії та повторити тактику одного з їхніх адміралів й затопити відразу весь Чорноморський флот, пише 24 Канал.

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Росіяни посилюють захист Кримського мосту

За словами Плетенчука, затоплення Чорноморського флоту вирішить багато проблем, зокрема збереже життя особовому складу росіян. Він повідомив, що російські баржі реально притоплені й у такий спосіб росіяни намагаються захистити Кримський міст.

Водночас капітан 3 рангу завив, що росіянам потрібно повністю перекрити Керченську протоку й закрити судноплавство в цьому районі, щоб мати бодай якісь гарантії, що нічого не допливе.

В інший спосіб, за його словами, окупанти не можуть захистити Кримський міст.

Зрештою, Плетенчук сумнівається, що Росія закриє судноплавство, оскільки тоді їм буде складно грабувати тимчасово окуповані території України, вивозячи українське збіжжя і метал.

Представник ВМС ЗСУ повідомив, що росіяни посилили прикордонне угруповання навколо Кримського мосту. Зокрема, Керченську протоку охороняють 6 катерів і 5 кораблів.

У такий спосіб (росіяни – 24 Канал) намагаються захистити з моря,

– додав Плетенчук.

У ЗСУ натякнули, що продовжать відпрацьовувати по Кримському мосту

Тактику росіян щодо захисту Кримського мосту в ефірі телемарафону прокоментувала і керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк

За її словами, цією тактикою росіяни намагаються самі себе заспокоїти.

Вона (тактика – 24 Канал) більш заспокійлива для самих окупантів. Коли нервуються – руки мають бути чимось зайняті. Ось приблизно такий стан у них зараз щодо цієї зайвої конструкції,

– сказала Гуменюк.

За її словами, військово-політичне керівництво України визначило долю Кримського мосту, "а значить Сили оборони будуть продовжувати роботу".

Гуменюк заявила, що росіяни показово намагаються захистити Кримський міст, щоб продемонструвати для внутрішньої аудиторів, мовляв, вони вживають заходів.

Також, як сказала Гуменюк, росіяни намагаються створити зовнішній ефект для того, щоб направити сигнал Силам оборони України, що вони нібито намагаються вжити якихось конкретних заходів захисту.

Водночас речниця заявила, що Сили оборони фіксують заходи, які вживають росіяни, і вживають креативні рішення для обходження цієї оборони

"Захищаючись з моря, треба спостерігати й за повітрям", – резюмувала Гуменюк.