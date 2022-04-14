ЗСУ відсунули лінію фронту від Кривого Рогу на 40 – 50 кілометрів

Збройним Силам України вдалось відтиснути ворога від Кривого Рогу на 40 – 50 кілометрів. Однак російські окупанти продовжують діяти в області.

У Кривому Розі готуються до будь-якого ймовірного варіанту розвитку подій. Про це повідомив очільник Криворізької ОВА Олександр Вілкул 14 квітня.

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"Завдяки героїзму наших ЗСУ фронт відсунутий від Кривого Рогу на 40 – 50 кілометрів. При кожному просуванні фронту ми будуємо додаткові рубежі оборони", – зазначив Вілкул.

Як зауважив очільник Криворізької ОВА, хоч бюджет міста впав, грошей вистачить на зарплати та соціальні виплати.

Великі підприємства працюють. Починає працювати малий та середній бізнес. Економіка – це кровоносна система держави, це зарплата, це податки,

– наголосив Вілкул.

Він додав, що місцева влада міста працює з кожним підприємством, допомагає побудувати нову логістику, а також робить усе, аби забезпечити постачання сировини.

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