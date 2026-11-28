Українські військові під час атак на Кримський міст могли використовувати ізраїльську систему супутникового зв’язку HiSKY. Вона, на відміну від Starlink, працює і на території Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

Яку систему зв'язку використали для атак на Кримський міст?

На тлі обмежень швидкості Starlink Україна шукає альтернативи супутниковому зв'язку SpaceX. Зокрема, деякі підрозділи ЗСУ користуються послугами ізраїльського провайдера HiSKY.

Цю систему застосовували в деяких українських боєприпасах, якими атакували Кримський міст.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, у деяких українських боєприпасах, що застосовувалися для атак на міст, який з’єднує окупований Крим із Росією, використовувалася система HiSKY. На відміну від Starlink, HiSKY працює й на території Росії; за словами одного зі співрозмовників, українські оператори дронів використовували цю систему для пошуку російських пускових установок балістичних ракет,

– пише видання.

Водночас ізраїльська технологія складніша у використанні. За словами одного зі співрозмовників журналістів, вона потребує вищої технічної кваліфікації та присутності фахівців безпосередньо під час виконання завдань. Натомість термінали Starlink простіші в експлуатації.

Тому HiSKY, імовірно, використовуватимуть переважно для особливо важливих операцій, а не для щоденних завдань.

Крім того, значна частина українських безпілотників налаштована на роботу із сервісами SpaceX. Щоб перейти на інші системи зв'язку, апарати нерідко доводиться повертати виробникам для переналаштування.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило супутникові знімки Кримського мосту після серії українських атак. На кадрах видно зруйновану аркову конструкцію автомобільної частини переправи та пошкодження залізничної ділянки.

Після другого удару обвалилася аркова конструкція автомобільної частини мосту, через що рух суден на відповідній ділянці заблокований. Третя атака пошкодила залізничну частину переправи поблизу арки, де помітні сліди пожежі. Водночас британські розвідники припускають, що одна із залізничних колій може залишатися придатною для руху поїздів.

Крім того, два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", розташовані приблизно за 2,4 кілометра від зруйнованої автомобільної секції, не змогли відбити українські атаки. У британському Міноборони зазначили, що пошкодження мосту обмежили російську морську логістику.