ЗСУ виявили і знищили крилату ракету типу "Х", яку окупанти випустили по Одесі

Українським захисникам вдалося виявити та знищити ракету, яку випустив винищувач окупантів по Одесі. Військові закликали громадян не нехтувати оголошеннями повітряної тривоги та бути обережними.

У повітряному командуванні "Південь" повідомили, що вдень 16 травня українські військові виявили крилату ракету типу "Х". Ракету, яку випустили з ворожого винищувача у напрямку міста Одеси, успішно знищили українські захисники.

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Чергова крилата ракета летіла у бік Одеси, повідомили у відомстві, та не дісталася цілі – військові повітряного командування знищили ворожий снаряд.

Що за ракету пустили по Одесі

Російський винищувач випустив по місту крилату ракету типу "Х" – це радянський надзвуковий протикорабельний снаряд. По Одесі збиралися вдарити ракетою, яка призначена для знищення авіаносців та інших кораблів.

У командуванні "Південь" закликали звертати увагу на повітряні тривоги та йти в укриття.

Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу. Тримаємо стрій! Слава Україні!

– написали у відомстві.

Не варто ігнорувати повітряні тривоги

Повітряні тривоги лунають по всій країні, та незалежно від вашого місця розташування варто звертати на них увагу – Росія може завдати удару будь-коли та будь-де. Тож не варто нехтувати оголошенням повітряної тривоги – зайвий похід в укриття може врятувати життя.

Що робити під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття чи сховища.

Якщо поблизу його немає, у ДСНС рекомендують скористатися "правилом двох стін". Необхідно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та триматися ближче до опорної стіни.

Окрім цього, якщо є така можливість, варто повідомити про повітряну тривогу своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм дістатися до безпечного місця.

В укриття рекомендують взяти мобільний телефон, аби слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів цивільного захисту. Саме на їхніх офіційних телеграм-каналах публікують повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу зникає.

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