Одна ймовірна ціль: у розвідці Британії припустили, куди ворог може просуватися після Вугледара

2 жовтня стало відомо, що Сили оборони України вийшли з Вугледара на Донеччині. Ймовірно, наступною ціллю російських окупаційних військ може стати селище Велика Новосілка.

Про це йдеться у звіті британської розвідки. Зазначається, що протягом останніх двох років Росія робила періодичні спроби захопити Вугледар, зазнавши при цьому великих втрат.

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Що може стати наступною ціллю росіян

У Міноборони Британії пояснили, що Вугледар розташований на перетині двох ключових фронтів – Запорізького та Донецького. До кінця вересня 2024 року російські війська майже оточили місто, що призвело до виведення українських сил.

Вугледар розташований на підвищенні, що зробило його більш обороноздатною позицією для українських військ. Зазначається, що російські сили можуть спробувати продовжити просування за межі Вугледара в найближчі тижні.

На захід одна ймовірна ціль – селище Велика Новосілка на трасі Т0509. За 8 кілометрів на північ розташоване село Богоявленка,

– йдеться у звіті британської розвідки.

До слова, коментуючи вихід військ з Вугледара, Зеленський наголосив, що безпека людей є головним для української сторони. Також він вже вкотре нагадав, що Україні потрібен дозвіл на удари далекобійною зброєю, щоб не доводилося відступати.