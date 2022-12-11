Під Бахмутом ЗСУ влаштували окупантам "душ" із гранат: відео успішної операції

Наші військові продовжують нищити російських загарбників. ЗСУ здійснили успішний приліт гранати по позиціях загарбників за допомогою БПЛА.

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького провели "демілітаризацію" російських загарбників.

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"Демілітаризація" російських загарбників

На відео видно, як в окоп загарбників прилетіла ручна осколкова граната Ф-1.

Українські дрони "виховують" росіян. Оператори дронів 30 ОМБр вкотре пояснили окупантам, що їм нема чого робити на нашій землі,

– йдеться у повідомленні.

"Душ" з гранат для окупантів: дивіться відео

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: головне

Нині Бахмут залишається найгарячішим напрямком на фронті. Росіяни декілька місяців намагаються захопити місто, але українські бійці міцно тримають оборону та відбивають атаки ворога.

Як зазначили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, на Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни намагалися штурмувати позиції українських захисників.

Вони обстріляли з танків та артилерії 26 населених пунктів. Зокрема, мовиться про Верхньокам'янське, Васюківку, Соледар, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Авдіївку, Опитне, Красногорівку та Мар'їнку Донецької області. Поблизу Кліщіївки ворог вдарив з авіації.

Нещодавно у ЗСУ повідомили, що щодня на цьому напрямку окупанти втрачають від 50 – 70 людей до 120.

Ці дані є приблизними, адже те, що відбувається на Бахмутському напрямку протягом останніх 5 місяців – важко уявити. Загалом ворог втратив біля Бахмута тисячі своїх солдатів.

. Збройні Сили України ліквідували вже 94 140 російських окупантів. За минулу добу наші військові ліквідували ще 380 загарбників.