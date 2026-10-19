"Це історична подія": дронарі ЗСУ вперше евакуювали пораненого бійця повітряним дроном

Українські військові вперше в історії успішно евакуювали пораненого бійця з передової за допомогою повітряного дрона. Через щільне мінування та активність ворожих безпілотників наземні роботи не могли дістатися позиції.

Про це розповіли в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ.

Як важкий гексакоптер модернізували для рятувальної місії?

Поранений військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади тривалий час залишався на передовій позиції. Попри отримані поранення, захисник перебував у надскладних умовах і самостійно відбивав ворожі атаки, поки командування шукало безпечний спосіб його порятунку.

Для операції задіяли важкий гексакоптер українського виробництва, який компанія надала військовим безкоштовно. Воїни 92-ї окремої штурмової бригади разом із фахівцями компанії-виробника модернізували безпілотник і впровадили технічні рішення, що дозволили бомберу втримати стабільність у повітрі без розгойдування та ризику перевертання під вагою людини.

Надзвичайно складна операція, але результативна. Це історична подія, це наступний етап евакуацій поранених, до якого ми всі прийдемо,

– розповів "Напалм", командир відділення, програміст роти безпілотних наземних систем 92 ОШБр.

Він додав, що тепер починається серйозна системна робота, щоб такі місії відбувалися постійно.

За пультом гексакоптера працював оператор 2-го механізованого батальйону 30 ОМБр із позивним "Чорний". Перед початком підйому піхотинцю скинули спеціальну амуніцію та записали коротку відеоінструкцію щодо правил її фіксації.

Військовослужбовець зазначив, що операція була ретельно спланована та вимагала залучення багатьох людей, а також висловив радість через те, що побратима вдалося успішно врятувати.

Як відбувалася евакуація пораненого за допомогою БпЛА – дивіться у відео

До виконання операції долучилися також бійці 10-го армійського корпусу та 14-ї окремої механізованої бригади. Захисника благополучно доправили до безпечної точки евакуації. Наразі він перебуває на лікуванні й реабілітації, його життю загрози немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія SkyFall розробила безпілотник StarGate для евакуації поранених військових із важкодоступних ділянок передової. Апарат вантажопідйомністю до 150 кілограмів уже передали військовим для проходження випробувань у реальних бойових умовах.