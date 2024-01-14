Росія зазнає втрат: ЗСУ вразили рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста" та ПЗРК "Тор"

Росіяни продовжують зазнавати втрат у повномасштабній війні проти України, яку самі й розв'язали. Наші воїни змогли уразити артилерійську установку.

Українські захисники продовжують нищити російську техніку та особовий склад. Стало відомо, що уражено ЗРК "Тор" та досить рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста".

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Росія здійснила 914 артобстрілів

Російська армія не припиняє завдавати авіаційних ударів. За минулу добу, тобто 13 січня, ворог завдав 34 таких удари.

Скидають керовані авіабомби. Більшість – на Донеччині,

– уточнив Тарнавський.

Крім цього, за його словами, зафіксовано декілька випадків використання гелікоптерів Ка-52 та штурмовиків Су-25. Ворог провів 43 бойових зіткнення. Свої зусилля росіяни концентрують в районах Авдіївки та Новомихайлівки.

За добу там Росія втратила 437 осіб та 60 одиниць військової техніки. Також злетів у повітря 1 ворожий склад з боєприпасами.

Втрати ворога

Окупанти продовжують зазнавати чималих втрат – лише протягом минулої доби було ліквідовано 840 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 370 000 особового складу. Варто зазначити, що ця кількість є приблизною, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

Від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають: