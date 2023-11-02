Вразили важливу ціль противника, – Генштаб заінтригував у зведенні

Українські військові роблять все можливе для того, щоб вибити окупантів з рідної землі. Зокрема, б'ють по важливих для ворога цілях.

Про те, що нашим захисникам вдалося вразити важливу ціль противника, розповіли у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 2 листопада. Розповідаємо, що ще відомо про удари по окупантах.

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ЗСУ продовжують бити по ворогові

Так, упродовж доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони скупчення особового складу, зброї та військової техніки, станцію РЕБ, склад з боєприпасами, 8 артилерійських засобів. А ще – іншу важливу ціль ворога.

Раніше хороші новини з Таврійського напрямку повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що наші військові там збили російський штурмовик.

Почнімо з того, що втрати ворога у живій силі склали 360 осіб. Крім того, вдалося знищити 40 одиниць військової техніки. Йдеться про 6 танків, 11 ББМ, 7 артилерійських систем, 1 літак штурмовик Су-25, 6 БпЛА, 8 автомобілів і 1 одиницю спецтехніки.

І хоч окупанти зазнають шалених втрат, вони продовжують сунути. Так, на Авдіївському напрямку ворог стягнув шалену кількість своїх бійців. Тим часом Валерій Залужний розповів, якої помилки припустився.

Залужний назвав свою велику помилку під час війни

Почнімо з того, що за 5 місяців контрнаступу нашим захисникам вдалося просунутися на 17 кілометрів. Це підірвало надії як Києва, так і Заходу на те, що вдасться здійснити блискавичний прорив. Якби його вдалося досягнути, це могло б штовхнути Путіна на думку, що він не зможе виграти війну, яку розв'язав.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що сподівання покладав на те, що колосальні втрати спонукають Кремль зупинити війну. Втім, напередодні ми розповідали, що у живій силі окупанти вже втратили понад 300 тисяч бійців.

Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну,

– зізнався Залужний.

Ці цифри – чітка демонстрація того, що Росія не рахується зі своїми втратами. Кремль не розуміє, що таке цінність людського життя.