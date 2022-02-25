Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників. Ліквідовується також техніка ворога.

Збройні сили України розбили колону росгвардії в Ірпіні, повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.

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Судячи з відеозапису, який оприлюднив один із наших воїнів, жоден з російських загарбників не вижив. Ролик можна переглянути за посиланням, однак він не рекомендований особам, що не досягли повноліття 18+.



ЗСУ вщент розбили колону російських загарбників у Ірпіні / Скриншот з відео

Текст публікції Сухопутних військ ЗС України:

Спалена колона росгвардії в Ірпені. Смерть ворогам!