ЗСУ вщент розбили колону російських загарбників у Ірпіні
25 лютого 2022 , 21:46Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників. Ліквідовується також техніка ворога.
Збройні сили України розбили колону росгвардії в Ірпіні, повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.
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Судячи з відеозапису, який оприлюднив один із наших воїнів, жоден з російських загарбників не вижив. Ролик можна переглянути за посиланням, однак він не рекомендований особам, що не досягли повноліття 18+.
ЗСУ вщент розбили колону російських загарбників у Ірпіні / Скриншот з відео
Текст публікції Сухопутних військ ЗС України:
Спалена колона росгвардії в Ірпені. Смерть ворогам!