Звільнення Миколаївщини близько: Кінбурнська коса перебуває під вогневим контролем ЗСУ

Росія щодня втрачає своїх вояк та ресурси в Україні. Зокрема, останніми днями в Миколаївській області майже не зафіксовано обстрілів населених пунктів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, останніми днями військові фіксували лише поодинокі обстріли Дніпровсько-Бузького лиману.

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ЗСУ тримають Кінбурнську косу під вогневим контролем

Гуменюк заявила, що робота Сил оборони у Миколаївській області досить результативна.

Нам вдалося зачистити західну частину коси, тому ворог побоюється підтягувати підрозділи,

– повідомила керівниця.

Вона додала, що загарбники переформовують свої підрозділи на материковій частині та намагаються там відновити особовий склад, який погодиться виїжджати на позиції, з яких вже ніхто живим не повертається.

Гуменюк уточнила, що ЗСУ поки не повернулись на територію коси, однак вони забезпечили там потужний вогневий контроль, тому ворог вже не може туди просунутись.

За її словами, це набагато важливіше, адже саме з території Кінбурнської коси ворог обстрілював громади Миколаївщини.

Актуальні втрати ворога

Зауважимо, що встановлення вогневого контролю на косі – це не єдині перемоги наших воїнів. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 560 російських солдатів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення "друга армія" світу втратила в Україні вже понад 170 тисяч вояк.

Крім того, окупанти масово втрачають свою техніку. Зокрема, з 24 лютого, ворог втратив:

Танків – 3 611;

бойових броньованих машин – 6 982;

артилерійських систем – 2 683;

РСЗВ – 526;

засобів ППО – 279;

літаків – 306;

гелікоптерів – 291;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 529;

спеціальної техніки – 294.

Обстріли Миколаївської області: останні новини

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог вночі обстріляв населені пункти області.

О 01:10 ворог завдавав мінометних обстрілів по береговій лінії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає. Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.