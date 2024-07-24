До ЗСУ вступили перші засуджені жінки

До лав ЗСУ долучилися перші жінки, які відбували покарання у в'язниці. Сім жінок вже пройшли ВЛК та отримали згоду від командирів військових частин на несення служби.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Вона також розповіла, скільки усього засуджених вже висловили бажання долучитися до лав ЗСУ.

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До лав ЗСУ долучилися ув'язнені жінки

В Мін'юсті повідомили, що 7 жінок, які відбували покарання у в'язниці, уклали контракт із ЗСУ. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Наразі вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ,

– повідомила Висоцька.

В Мін'юсті також додали, що з дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6 101 засуджений виявив бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.