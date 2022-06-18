ЗСУ втратили до половини бронетехніки та артилерії, – командувач логістики Сухопутних військ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша армія зазнала значних втрат у техніці. Загалом вони сягають майже 50% всього, що мали ЗСУ

Про це розповів командувач логістики сухопутних військ ЗСУ генерал Володимир Карпенко. Всі втрати зараз зумовлені дуже великою інтенсивністю конфлікту на близьких відстанях.

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Скільки одиниць техніки втратила Україна

Наразі втрати техніки в кожному бою наших захисників становлять приблизно 30 – 40%. Інколи кількість знищеного ворогом оснащення сягає і половини.

Отже, ми втратили приблизно 50 відсотків. Втрачено близько 1 300 бойових машин піхоти, 400 танків, 700 артилерійських систем. Це математична оцінка, яку ми можемо зробити на основі довжини лінії фронту та інтенсивності конфлікту,

– розповів військовий.

Він додав, що це забезпечення технікою необхідно відновлювати. Адже без неї значно важче вести боротьбу проти такого потужного ворога.

Скільки техніки потрібно кожній бригаді

Генерал сказав, що з врахуванням всієї протяжності фронту, кожна бригада зараз займає орієнтовно 40 кілометрів лінії розмежування. За розрахунками Карпенка, загалом для прикриття активного бойового конфлікту Україні потрібно приблизно 40 бригад. Кожній бригаді потрібно 100 БМП, 30 танків, 54 артилерійські системи.

Отже, я даю вам цю оцінку лише для того, щоб ви зрозуміли, наскільки значуща вимога залежить від інтенсивності конфлікту,

– пояснив генерал.

Він акцентував на тому, що в нашій країні триває війна близького контакту. У ній використовують важкі артилерійські системи та це призводить до великої кількості втрат. "Війна, яку ми зараз спостерігаємо в Україні, відбулася востаннє у 1945 році, коли світ переміг зло. На жаль, сьогодні ми не маємо технологій, які б дозволили обмежити людські жертви", – підсумував Володимир Карпенко.

США надають Україні зброю, що б'є на 300 кілометрів

До кінця червня на озброєння ЗСУ має надійти перша партія HIMARS – американських ракетних систем. Вони можуть бити на відстань понад 70 кілометрів звичайними снарядами, а ракетами навіть до 300 кілометрів.

Главою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що вони з партнерами вже провели навчання по користуванню цими системами для 60 військових ЗСУ.

Окрім цього, у Держдепі запевнили, що розвідка Штатів буде допомагати Україні з ураженням ворожих цілей. Мовиться передусім про передачу точних координат противника, які встановлюють за допомогою супутників.

Наразі Україна також просить надати озброєні безпілотники Predator. Адже зараз війну може виграти та сторона, яка скоріше почне використовувати сучасне військове оснащення.

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