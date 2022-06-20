ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька, – Гайдай

Російські окупанти потужно обстріляли промзону та околиці Сєвєродонецька. Ситуація у місті станом на ранок 20 червня – складна.

У Сєвєродонецьку – пекло від обстрілів

Про те, що відбувається у тимчасовому обласному центрі Луганщини, розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру,

– заявив Гайдай.