ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька, – Гайдай
20 червня 2022 , 09:39Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Гайдая
Російські окупанти потужно обстріляли промзону та околиці Сєвєродонецька. Ситуація у місті станом на ранок 20 червня – складна.
У Сєвєродонецьку – пекло від обстрілів
Про те, що відбувається у тимчасовому обласному центрі Луганщини, розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру,
– заявив Гайдай.