ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька, – Гайдай

20 червня 2022 , 09:39
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Джерело:

фейсбук Сергія Гайдая

Російські окупанти потужно обстріляли промзону та околиці Сєвєродонецька. Ситуація у місті станом на ранок 20 червня – складна.

У Сєвєродонецьку – пекло від обстрілів

Про те, що відбувається у тимчасовому обласному центрі Луганщини, розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру,
– заявив Гайдай.

 

 

Автор: Софія Мінджоса