ЗСУ вже знищили понад 15 тисяч росіян і більш як 500 танків
22 березня 2022 , 11:12Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Країна-агресор не припиняє нападів на українські міста. Однак Збройні Сили України не відступають та продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу окупанта.
Так, ЗСУ вже знищили понад 15 тисяч особового складу ворога і більш як 500 танків. Про це свідчать дані, опубліковані Генеральним штабом ЗСУ.
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Приблизні загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03
- особового складу – близько 15 300 осіб
- танків – 509 одиниць
- бойових броньованих машин – 1 556 одиниць
- артилерійських систем – 252 одиниці
- РСЗВ – 80 одиниць
- засоби ППО – 45 одиниць
- літаків – 99 одиниць
- гелікоптерів – 123 одиниці
- автомобільної техніки – 1 000 одиниць
- кораблі – 3 одиниці
- цистерн з ПММ – 70
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35
- спеціальна техніка – 15.
Зазначається, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Втрати ворога / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ
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