Під Бахмутом ЗСУ звільнили вже 49 квадратів, а на Півдні – ще 1,5 квадрата, – Міноборони

Потужний контрнаступ Збройних Сил України триває. Протягом минулого тижня наші захисники звільнили 2 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує 24 Канал. За її словами, станом на сьогодні під Бахмутом вже звільнено 49 квадратних кілометрів.

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Яка ситуація на фронті

Як розповіла Маляр, ЗСУ протягом минулого тижня звільнили 2 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку.

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За минулий тиждень звільнена територія на Бахмутському напрямку склала близько 2 квадратних кілометрів,

– заявила вона.

Маляр наголосила, що за час контрнаступу ЗСУ під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 квадратних кілометрів.

Окрім цього, ЗСУ протягом минулого тижня звільнили 1,5 квадратних кілометрів на Півдні. Маляр зазначила, що українські війська стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але вже подекуди прорвана перша лінія оборони" росіян і "наші війська рухаються далі".

"Є просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас на Півдні 1,5 квадратних кілометрів звільнено", – додала заступниця міністра оборони.

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