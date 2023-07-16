Взяли полонених із загону "Шторм-Z": чим вони відрізняються від інших окупантів

На Таврійському напрямку ЗСУ взяли у полон бойовиків російського загону "Шторм-Z". Це зеки віком 50+, які були демотивовані та йшли на штурми безініціативно. Зараз не фіксують м'ясних штурмів з боку цього угрупування.

Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, відступити загони "Шторм-Z" не можуть.

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"Назад повернутись не можуть, бо їх одразу пов'яжуть. Ми вже не фіксуємо м'ясних штурмів. Ті штурми, які йдуть, то за підтримки бронегруп та танків. Насамперед ми говоримо про кваліфікованих штурмовиків", – зауважив речник.

Крім того, це все потрапляє у категорію дій російської регулярної армії. Відбувається певна уніфікація, "Шторм-Z" – це застаріле кліше, яке росіяни намагаються використовувати, щоб вплинути на морально-психологічний стан ЗСУ.

В окупантів проблеми з мотивацією

М'ясні штурми з боку "Шторм-Z" припинилися. Валерій Шершень зазначив, що розвідка фіксує випадки, коли особовий склад російської армії масово відмовляється від виконання наказів своїх командирів. Тому ситуація змінюється, у загарбників є великі проблеми із мотивацією.

Сподіваємось, що надалі так і буде. Цьому є багато причин. Зокрема, коли особовий склад росіян бачить, як дбайливо ставляться до долі солдат офіцери та генерали з української сторони. І вони прекрасно розуміють, що життя солдата російської армії нічого не варте, тому починають у такий спосіб чинити опір,

– пояснив він.

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