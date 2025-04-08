Китайські військові в полоні ЗСУ: у The Telegraph оцінили можливі наслідки для Пекіна

ЗСУ вдалося взяти у полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Якщо вони є солдатами Народно-визвольної армії Китаю, це може мати певні наслідки для Пекіну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чим загрожує Китаю участь у війні проти України

Активіст і виконавчий директор Міжпарламентського альянсу з питань Китаю (IPAC) Люк де Пулфорд вважає, якщо громадяни Китаю, які потрапили в полон ЗСУ, були частиною китайської армії, на Пекін мають накласти санкції.

Це авторитарна вісь в дії: Північна Корея, Китай і Росія. Якщо це були найманці, важливо розуміти, що це означає, що Китай толерує громадян, які надають підтримку незаконній війні Путіна на місцях, продовжуючи конфлікт, який вбиває невинних і руйнує демократичні альянси. Якщо це були солдати Народно-визвольної армії, то мають бути запроваджені швидкі і значущі скоординовані санкції,

– зазначив Пулфорд.

У виданні зауважили, що відео, на якому, ймовірно, зафіксовані китайські найманці, які воюють на боці Росії проти України, з’явилося в соцмережах ще минулого місяця.

Ймовірно, його зняли в Селидовому Донецької області. На кадрах видно, як військові зі східноазійською зовнішністю малюють графіті, схожі на китайські ієрогліфи, на внутрішніх стінах зруйнованої будівлі. Цікаво, що їхнє екіпірування та форма були такими ж, які неодноразово помічали на російських солдатах упродовж останніх місяців.

Крім того, на правому плечі одного з військових видно шеврон із написом "БАРС" – це абревіатура російського армійського резерву. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він фактично перетворився на мережу нерегулярних підрозділів.

Російські ЗМІ повідомляють, що бійці БАРСу не мають чіткого правового статусу. Вони є неофіційними "добровольцями", хоча при цьому підписували контракти з Міністерством оборони РФ.

Як Україна може використати полонених китайських військових

Тим часом президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, на якому видно одного з двох китайських військових, захоплених українськими військовими. Ці полонені стали доказом того, що у війні Росії проти України бере участь ще одна держава.

Водночас журналісти припускають, що реальність може бути простішою. За їх словами, взяти у полон громадяни Китаю можуть бути частиною загонів найманців, набраних Росією для війни в Україні.

Усе це відбувається на тлі боротьби за увагу Вашингтона, яку автори матеріалу називають "битвою за увагу Білого дому".

У виданні також зауважили, що раніше у США головним військовим пріоритетом визначили стримування можливого китайського вторгнення на Тайвань і підготовку до потенційного конфлікту з Пекіном.

"Марко Рубіо, державний секретар США, заявив, що Володимир Путін буде лише невеликою главою в історії 21 століття, а решту часу займе титанічне змагання Америки з Китаєм. Не дивно, що Зеленський, намагаючись повернути втрачену підтримку Америки, робитиме все можливе, щоб довести, що ці два театри не можуть бути так легко розділені", – резюмували у статті.