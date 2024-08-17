Бійці 225 ОШБ взяли в полон російського командира роти та показали кадри втечі окупантів

Бійці 225 окремого штурмового батальйону взяли в полон російського командира роти. Більшість його підлеглих українські захисники вже ліквідували.

Про це безпосередньо й повідомили воїни 225 окремого штурмового батальйону та показали відповідні кадри у мережі. За попередньою інформацією, схопити росіянина вдалося, ймовірно, на території Курської області.

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Що відомо про взяття окупанта у полон

Взяли в полон офіцера. Ротний командир, якого ми залишили без роти. Більшість ліквідована, залишки тікають полем, добиваємо,

– йдеться у повідомленні бійців.

Полонений офіцер виявився молодшим лейтенантом, командиром однієї з рот 1-го батальйону 810-ї бригади морської піхоти окупаційної армії. На одному з відео видно, як окупанта зі зв'язаними руками ведуть у невідомому напрямку.

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Воїни також нагадали, що бійці, які захищали Азовсталь, вже третій рік перебувають у російському полоні. За їхніми словами, усі бачили, в якому стані повертаються захисники України.

Тож окупант, згідно з найкращими останніми традиціями російських полонених попросив обміняти його на "азовців". "Наш новий "друг" хоче приєднатися до акції підтримки полонених героїв з Азовсталі й буде радий, якщо його обміняють", – додали у батальйоні.

Окупант просить обміняти його на "азовців": дивіться відео

Цікаво, що українські захисники також показали відео з дрона, на якому видно, як російські загарбники накивають п'ятами з поля бою. "А ось і залишки роти показують справжній командний дух в змаганнях "хто перший покине поле бою", – написали бійці.

Росіяни тікають з поля бою: дивіться відео

До слова, сотні російських військових, які потрапили у полон, вже записують відео, на яких благають обміняти їх на бійців полку "Азов", бо вони "хочуть до рідних". На одному з опублікованих відео до російського президента звертається один з полонених. Звернення записали на тлі інших військовополонених росіян.