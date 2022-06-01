У ЗСУ є успіхи на Херсонщині, ворог почав обладнувати там 2 і 3 лінії оборони, – Мотузяник

У Збройних Сил України є певні успіхи на Херсонщині. Але не потрібно говорити про масштабний контрнаступ. Ситуація досі напружена та непроста.

Про це повідомив прессекретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на спеціальному брифінгу, передає 24 канал. За його словами, на деяких ділянках Херсонщини українським військовим вдалося успішно контрнаступати.

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Ситуація досі непроста

Деякі підрозділи Збройних Сил України здійснили успішні контрнаступальні дії. Росіяни намагаються пручатися – нещодавно відімкнули мобільний зв’язок в регіоні.

Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступальними діями визначених підрозділів ЗСУ. Така-от ситуація. Вона непроста. Як ви знаєте, росіяни відімкнули там мобільний зв’язок в місті та області, – зазначив Олександр Мотузяник.

За його словами, наразі окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі на Херсонщині. За деякою інформацією, вони вже обладнують там другу й третю лінію оборони.

Збройні Сили України штурмували Давидів Брід

Нещодавно підрозділи ЗСУ штурмували населений пункт Давидів Брід, що розташований на березі річки Інгулець. Як повідомив радник глави МВС Віктор Андрусів, це село має стратегічно важливе значення. Адже воно розташоване на дорозі Т2207, яка веде до Нової Каховки.

У майбутньому це може стати плацдармом для захоплення усієї траси та звільнення Нової Каховки. Усі контрнаступальні дії на цьому напрямку не означають, що ЗСУ тут і зараз підуть звільняти місто. Але умови для цього дійсно стануть кращими.

Це може бути розсікаючим ударом по російському угрупованню і загрожувати відрізанню Херсона від тилів російської армії, – пояснив він.

Росіяни нещодавно підірвали міст в Давидовому Броді. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти бояться контрнаступу українських військових.

Крім того, в російських окупантів на Херсонщині явно не найкращий морально-вольовий стан. Не всі витримують таку інтенсивність та тривалість бойових дій, тому старшим офіцерам почали давати неофіційну відпустку. А рядові солдати так і лишаються сидіти у своїх окопах.

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