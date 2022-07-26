ЗСУ, ймовірно, вгатили по Антонівському мосту: у мережі показали потужні відео "прильотів"

Збройні Сили України, ймовірно, 26 липня завдали удару по Антонівському мосту біля окупованого Херсону. Повідомляють, що є значні ушкодження у важливої для росіян переправи.

Про це стало відомо наприкінці доби. Поки офіційно інформацію про удар не підтверджували. Раніше наші воїни завдавали удару по точці біля Антонівського моста. 19 липня там знищили позицію ППО росіян.

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Антонівський міст припинив своє існування, – місцеві

На деяких відео присутня ненормативна лексика. Не радимо до перегляду вразливим і неповнолітнім –

На одному із записів, автор припустив, що наступного дня моста вже не буде. Там лунали одразу кілька дуже гучних вибухів та було видно чисельні спалахи в районі переправи.

Момент атаки на міст біля Херсону: дивіться відео

Спершу був звук ракети, що прилітає. Потім били гармати біля мосту. Схоже на ППО росіян. Потім був приліт цієї ракети. Схоже, що приземлилася, а не в повітрі вибухнула,

– написали місцеві жителі.

Жителі Херсону повідомляють, що приблизно о 22:45 цей міст як переправа з лівого на правий берег, "припинив своє існування".

Удар по Антонівському мосту: дивіться відео

Чому Антонівський міст стратегічно-важлива точка

Це велика переправа, що сполучає лівий і правий береги Дніпра біля самого Херсона. Міст є основною транспортною артерією логістики росіян. Експерти вважають, що це найкраща дорога, яка йде напряму до Криму.