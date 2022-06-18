ЗСУ – за 15 – 18 кілометрів від Херсона: Арестович заявив про контрнаступ

Українські захисники успішно знищують ворогів на Херсонщині. Судячи з глибини просування ЗСУ, невдовзі їхні контрнаступальні дії цілковито перетворяться на повноцінний контрнаступ.

Про це в ефірі ютюб-каналу "Фейгин Live" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, наші війська перебувають за 15 – 18 кілометрів від Херсона.

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ЗСУ – за 15 – 18 кілометрів від Херсона

Арестович розповів, що українські захисники активно рухаються на Херсонському та Ізюмському напрямках. У мережі вже навіть почали з'являтися фотографії, зняті за 15 – 18 кілометрів від Херсона, на яких місто вже видно.

За нами є Посад-Покровське і Мирне. Насправді ж з повідомлень Генштабу видно, що завдавалися сьогодні удари по Благодатному, Солдатському, Посад-Покровському. А якщо противник б'є, це значить, що там є куди бити – там вже наші,

– зауважив радник голови ОП.

Він зазначив, що те фото зробили з Киселівки, яка розташована ближче до Херсона.

"Я думаю, що ці контрнаступальні дії з хвилини на хвилину загрожують перерости у контрнаступ. Це не інсайдерська інформація, я просто дивлюся на те, як розвиваються події. Ну, це можна буде прирівняти до контрнаступу, судячи з розмаху та глибини просування наших військ", – додав Арестович.

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До ЗСУ повернулося військове щастя

За словами радника голови ОП, під контроль ЗСУ повернули Солдатське, Правдине та Олександрівку.

"Це дуже близько до Херсона. Я скажу дуже важливу річ, я раніше цього не казав, щоб не наврочити, – до нас повернулося військове щастя. Воно є дуже мінливим. Насправді воно було в нас із самого початку, з першого дня війни", – зазначив Арестович.

Він додав, що парадоксальна ситуація полягала в тому, що противник дуже сильно тиснув і питання вже полягало у виживанні, але українським захисникам щастило.

"Ми били, не промахуючись. Лупили у величезних кількостях. Але воно зникло в середині квітня і відверто перейшло на бік російських військ. Так буває під час війни", – зауважив радник голови ОП.

За його словами, воєнне щастя – вибагливе, тож півтора місяця воно було із ЗСУ, а ще півтора – з окупантами. Із середини квітня до середини травня був дуже важкий час для українських захисників.

"Воно від нас, ніби, відвернулося. Б'ємо, але промахуємось, не можемо підвезти боєприпаси, противник тисне, має успіхи. Але ми трималися. І ось справжня військова мужність (і для військових, і для цивільних) полягає у тому, щоб професійно воювати та продовжувати робити своє навіть тоді, коли відвернулося військове щастя", – наголосив Арестович.

Радник голови ОП зауважив, що воно почало повертатися тиждень тому, коли почалися дуже успішні влучання, які нагадували йому початок війни. Тоді усі снаряди летіли прямісінько в ціль. За останні 2 дні захисники знищили 2 ворожі склади боєприпасів, здійснили дуже успішні удари по Скадовську, у районі Нової Каховки та багато інших. Арестович підсумував, що, на його думку, все піде вже трохи краще, ніж було у попередні місяці.

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