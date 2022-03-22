Ворог зазнає втрат і почав відступ на одному з напрямів: де ідуть найзапекліші бої з окупантами

Наші захисники продовжують вести жорстку боротьбу армією російських загарбників. Загалом за день вдалося відбити кілька десятків великих атак. Окрім цього, наші воїни звільнили одне місто.

Детально про ситуацію на всіх напрямках фронту розповіли в оперативному зведенні ЗСУ за 21 березня. Там зазначили, що це була вже двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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Окупанти заблокували море, але не можуть просунутися

На Миколаївському напрямку ЗСУ перейшли в контрнаступ. Тому вороги почали стрімко звідти втікати. Також упродовж дня завдяки героїзму воїнів вдалося повністю звільнити місто Макарів на Київщині.

Армія окупантів тимчасово утримує сухопутний коридор з окупованим Кримом. Важливим у цьому регіоні є й те, що ворог повністю блокує вихід до Азовського моря.

Наразі продовжується інтенсивний артилерійський обстріл Чернігова, а також кількох інших населених пунктів. Окрім цього, вороги не полишають спроб наступу на Бровари.

На Слобожанському напрямку чинити опір доводиться одразу двом великим містам. Суми орки частково змогли заблокувати, а ось Харків тільки обстрілюють.

Також наші захисники дають відсіч на Донбасі. Російська орда намагалася просунутись у Донецькому та Луганському напрямках, проте лише зазнає втрат.

На Поліссі противник також намагався активізувати ведення наступу. Це робили одразу в декількох напрямках. Коли окупанти зазнали значних втрат почали думати, як виправити своє положення. Тому там почалася ведення повітряної розвідки.

На Сіверському напрямку загарбники повністю зупинили свої намагання йти в наступ. Проте, ймовірно, вони відновляться, оскільки зараз туди переправляють 90 танкову дивізію армії окупантів.

За день наші захисники тільки на Донбасі відбили 13 атак ворога. Яку техніку там знищили 21 березня:

14 танків;

8 БМП;

2 МТ-ЛБ;

3 артилерійські системи;

4 автомобілі.

Також оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3". Наші підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника.

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