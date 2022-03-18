ЗСУ за добу частково знищили й зупинили 2 російські полки

Протягом доби наші захисники зупинили просування окупантів вглиб території України. ЗСУ частково ліквідували одразу 2 полки збройних сил Росії.

Як заявили у Генштабі ЗСУ, втрати ворога станом на ранок 18 березня уточнюються.

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Протягом доби наші захисники знищили підрозділи зі складу:

437-го навчального полку,

26-го танкового полку збройних сил Росії.

Також за минулу добу бомбардувальна і штурмова авіації Повітряних сил Збройних Сил України завдали потужних ударів по колонах військової техніки противника,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Зенітні ракетні війська та винищувальна авіація уразила 14 повітряних цілей ворога, з яких:

7 літаків,

вертоліт,

3 безпілотники,

3 крилаті ракети.

Додамо, що через суттєве скорочення людських ресурсів країна-агресор проводить приховану мобілізацію.

Як минула доба, 17 березня, в Україні: дивіться відео