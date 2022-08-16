ЗСУ за пів року перетворили чорноморський флот росії у флотилію, – військовий оглядач

Ситуація у тимчасово окупованому Криму сьогодні, де взагалі було достатньо спокійно увесь цей час повномасштабного вторгнення, не покращує становище того військового керівництва на цьому "об'єкті". росіяни активно шукають винних, а вибухи у Джанкої лише підіймають градус цих подій.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Олександр Коваленко. Він також зазначив, що окупанти не змогли втримати острів Зміїний, не змогли утримувати блокаду Чорного моря та продовжувати продовольчу блокаду.

Читайте також Знищення інфраструктури в Криму пришвидшує деокупацію: Подоляк пояснив зв'язок

Якщо взяти до уваги чорноморський флот, то за час війни із Україною, він трансформувався у флотилію. Вже немає корабля першого ранку – ракетного крейсера "Москва", пошкоджено та знищено ще декілька кораблів російського флоту,

– зазначає Олександр Коваленко.

За його словами, сталось чимало подій, які росіяни не змогли реалізувати саме через чорноморський флот.

Олександр Коваленко військовий оглядач А сьогодні, на півострові, який вважався "півостровом спокою" стаються дивні речі на військових об’єктах. У Джанкої розміщували просто величезну кількість військової техніки та боєприпасів, тому зараз росіяни активно влаштовують "розбір польотів".

Детальніше про ситуацію із російським флотом у окупованому Криму: дивіться відео