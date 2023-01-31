ЗСУ за січень встановили "рекорд" по знищенню ворога: що буде після отримання танків

Січень став рекордним за кількістю знищених російських окупантів. Показник ліквідованих росіян цього місяця перевалив за 20 тисяч, загалом ЗСУ знищили 127,5 тисячі окупантів з початку війни. Ситуація може стати ще "кращою" після отримання танків.

Про це 24 Каналу сказав Валерій Клочок – політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа". Зазначимо, що в грудні теж був рекорд – 17 тисяч мертвих російських військових, тож ЗСУ побили "рекорд" на щонайменше 3 тисячі.

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Політолог наголосив, що в Росії відбувається суттєвий дефіцит броньованої техніки, яка має підтримувати мотострілецькі підрозділи.

Якщо з тілами (живою силою – 24 Канал) у Росії поки немає великих проблем, то броньованої техніки керівництво не надає. Хоча всі ті 300 тисяч російський військових мали забезпечити танками, БМП та іншою технікою,

– сказав Клочок.

За його словами, те озброєння, яке вже поставили до України, дозволяє ЗСУ ефективно знищувати окупантів.

"Хоча ще влітку минулого року ми говорили про постачання специфічних ракет для HIMARS, які знищують живу силу ворога у великій кількості. Вони є в Україні, це очевидно, це помітно, по кількості ліквідованих росіян", – додав політолог.

Він наголосив, що не розуміє логіки Кремля, який чомусь думає, що мобілізаційним ресурсом зможуть "переломити" натівську зброю, яка надходить ЗСУ для стримування наступу росіян.

Очевидно, що з постачанням зброї будуть ефективно знищуватися російські мобілізовані навіть не по 800 – 900 осіб в день, а навіть більше. Це питання найближчого часу,

– пояснив Клочок.

Політолог додав, що вже помітні сигнали про те, що дехто з мобілізованих росіян все більше задається питанням про те, як здатися в полон ЗСУ.

"Вони хоч і йдуть до армії, але мотивації воювати в них немає. І одна з причин цього – така кількість знищених окупантів", – вважає він.

Окупанти наступають попри великі втрати