ЗСУ зафіксували відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва за ніч, але можливі "сюрпризи"

Збройні Сили України зафіксували відведення російської техніки від Києва. У ЗСУ розглядають два сценарії дій російських окупантів.

Ворог може здійснювати перегрупування або кинути війська на схід

Про відведення російської техніки сказав заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, повідомляє 24 канал.

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Повідомляється, що за ніч було зафіксовано 700 одиниць російської техніки, які відійшли у напрямку Білорусі.

За ніч було обраховано майже 700 одиниць техніки, які відійшли в сторону Іванкова, в бік білоруського кордону,

– сказав Грузевич.

У ЗСУ розглядають два варіанти, чому відбувається відведення російських військ. Перший варіант – відбувається передислокація і перегрупування.

Другий – є вірогідність що ці БТГ, які частково відходять, з'являться на Донбасі.

"Пропаганда Росії зараз повномасштабно розказує про ніби плановий відвід своїх військ від Києва та Чернігова… Можу вам сказати, що частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоб вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей…", – розповів Грузевич.

Він додав, що сили окупанта, які залишаються навколо Києва, немаленькі. "Боятися нічого, але шкоди вони можуть завдати", – резюмував бригадний генерал.

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