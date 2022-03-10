ЗСУ захопили ще один особливий трофей – "Панцир С-1"

10 березня 2022 , 19:42
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук командування ССО ЗСУ

Росія 15-й день повномасштабно атакує Україну. Збройні Сили України успішно відбивають напади російських вбивць.

Ось, наприклад, сьогодні ЗСУ захопили ще один трофей – "Панцир С-1". Хлопці молодці!

Дивіться також У Росії побили далекобійника, який наніс на вантажівку окупаційний символ "Z"

ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1,
– йдеться у повідомлені. 


ЗСУ захопили ще один особливий трофей / Фото із фейсбуку командування ССО ЗСУ

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Марта Касіянчук