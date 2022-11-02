ЗСУ закріплюються на звільнених територіях: готують новий наступ

У Мноборони розповіли, що українські захисники закріплюються на деокупованих територіях. Вони готуються до нового наступу.

Втім, ворог активно намагається вийти на кордони Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі Загарбники намагаються наступати на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій на 2 листопада

Так, Маляр розповіла в загальному про ситуацію на фронті.

Можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили,

– сказала чиновниця.

Складна ситуація – на Донеччині

Маляр розповіла, що ворог досі намагається вийти на кордони Донецької області. Найінтенсивніші події відбуваютсья у Бахмуті, Соледарі та загалом Донецькому напрямку. Окупанти за добу там здійснюють десятки атак.

Однак Маляр додала, відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, є миттєва реакція ЗСУ.

Що відбувається на фронті

У Генштабі ЗСУ 2 листопада розповіли, що росіяни намагається утримати тимчасово захоплені території. Наступають вони на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

Крім того, окупанти обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

На Півдні росіяни продовжують примусову "евакуацію" людей з правого берега Дніпра. Повідомляли, що вони навіть перевезли так звану окупаційну "адміністрацію" з Херсона до Скадовська.

ЗСУ просуваються вперед, а втрати ворога тільки збільшуються. Зокрема, станом на 2 листопада українські захисники ліквідували вже 73 270 окупантів. За останню добу – 800. Найбільше втрат ворог зазнав саме на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Детальніше – карта бойових дій за 2 листопада: відео