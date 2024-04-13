В Україні запустять "Залізний полігон": що це за проєкт та що він передбачає

ЗСУ спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості запускають новий проєкт під назвою "Залізний полігон". Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко розповів деталі такої ініціативи.

Вищезгаданий проєкт сприятиме підтримці українських виробників. Зокрема, це скоротить час виготовлення нового озброєння для бійців Збройних Сил України.

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Що має на меті подібна ініціатива

Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України розповів, що головною метою цього проєкту є підтримка українських виробників, яких станом на зараз дуже багато. За його словами, вони активно створюють нові зразки озброєння для наших бійців.

Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів,

– пояснив український полковник.

Лебеденко зауважив, що система, яка діяла раніше, була складнішою, вимагала більше процедур, а доступ до полігонів, де можна випробовувати зброю, був більш закритим.

Які деталі про проєкт наразі відомо

Як розповів полковник, станом на зараз "Залізний полігон лише запускається. Зокрема, планується, відкрити 3 напрямки, серед яких – роботизовані системи, безпілотники та системи РЕБ. Зазначається, що всі вони мають запрацювати через місяць.

Будь-який виробник на будь-які стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ й отримати час та дату коли він зможе прибути (до полігону, – ред.) зі своїм зразком,

– стверджує Лебеденко.

Він також додав, що відкриття "Залізного полігону" дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для Збройних Сил України.

Україна нарощує власне виробництво дронів

Днями Михайло Федоров повідомив, що в Україні є зростання по кожній з категорій – від FPV-дронів до далекобійних. За його словами, якщо порівнювати з 2022 роком, то у 2023 році виробництво було більше у 100 разів. Міністр анонсував, що у 2024 році виробництво буде ще більшим.

Також в нашій країні з'являється все більше спецпідрозділів, які навчилися використовувати дрони й дають якісний зворотний зв'язок, щодо того, що потрібно покращити.