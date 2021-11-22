ЗСУ вже застосовували Javelin проти окупантів на Донбасі, – Буданов

Глава розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України застосовували протитанковий ракетний комплекс Javelin проти окупантів на Донбасі. Система є психологічним стримувальним фактором для противника.

Про застосування Javelin на Сході України глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю виданню.

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Україна використовувала Javelin на Донбасі

Очільник ГУР розповів, що системи Javenlin використовували проти російських військ разом з дронами турецького виробництва Bayraktar. Буданов наголосив, що таке озброєння ЗСУ змушує окупантів додатково подумати перед черговою атакою.

Водночас він переконаний, що Україна потребує додаткової допомоги США. Глава розвідки зазначив, що Вашингтон має дати Україні більше, адже саме зараз настав відповідний час.

Жодна країна, крім України, не має відкритої війни з Росією. А в нас уже 7 років. Ми впевнені, що США повинні дати нам усе, чого ми не отримували раніше. Прямо зараз,

– сказав Буданов.

На завершення він звернув увагу на важливість допомоги саме тепер, бо "потім може бути вже пізно".

Що відомо про Javelin та постачання їх Україні

Javelin – переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Він призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема вертольотів, безпілотників.

Постачання в Україну Javelin у межах двосторонніх домовленостей із США здійснюють з весни 2018 року.