ЗСУ затягнули окупантів у пастку в Сєвєродонецьку, а тепер рвуть їх, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що українські військові провели вдалу операцію у Сєвєродонецьку. Тепер вони активно нищать там російських окупантів.

Російське командування шоковане, – Арестович

Наші воїни втягнули ворога у місто, нібито "здавши" його. Насправді, за словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, росіяни опинилися у пастці.

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Зараз російське командування шоковане. Вони вже відрапортували про взяття Сєвєродонецька, коли наші війська завдали жорсткого зустрічного контрудару і зараз мочать московських товаришів на м'ясо, попри їхню перевагу в авіації та артилерії,

– наголосив політик.

Він підкреслив, що наші військові виявляють неймовірну мужність, а командири – тактичні таланти. У місті тривають дуже жорсткі бої.

Ворог кидає всі сили на утримання Сєвєродонецька

Тепер військове керівництво держави-агресорки кидає всі сили, які має, вже на утримання, а не взяття міста.

"Наші реально рвуть зараз супротивника, як леви. З'явилися перші полонені зі складу російських військ. Але не всім так пощастило. Битва не закінчена. Наші рвуть, рвуть, рвуть. Ось це – майстерність. Крутіше, ніж у супротивника", – зазначив радник керівника ОП.

Яка ситуація у Сєвєродонецьку

1 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські військові взяли під контроль 80% території Сєвєродонецька. 2 червня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що неможливо визначити, скільки міста захопив ворог. Адже зараз у Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої і ситуація постійно змінюється.

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Російські військові зазнають величезних втрат у Сєвєродонецьку. За словами Гайдая, вони стягують у місто бійців з інших напрямків. Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 18:00 2 червня ворог продовжує штурмувати місто.

Останні новини про ситуацію на фронті

Росіяни намагалися штурмом взяти Борівське на Сєвєродонецькому напрямку. Однак намагання ворога були марні – ЗСУ відбили атаку.

На Слобожанському напрямку окупанти готуються до ведення наступу. Вони поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.

Вдалі умови для ведення наступу росіяни створюють і на Слов'янському напрямку. Крім того, там вони обстріляли житлові будинки у районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

На Бахмутському напрямку путінська армія намагалася штурмом взяти Комишуваху, Миколаївку, Врубівку, Берестове та Білогорівку. Активні бойові дії тривають.

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