ЗСУ завдали 4 удари по ворожих цілях на Миколаївщині: знищені пункт й склад боєприпасів
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Наші воїни продовжують влучними ударами знищувати пункти управління росіян та склади боєприпасів. Під час однієї з таких атак вдалося знищити 4 цілі.
Про це свідчать дані оперативного командування "Південь". В окупантів вкотре поменшало боєприпасів.
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Які втрати окупантів
Завдяки влучним ударам наших воїнів вдалося знищити пункт управління та склад боєприпасів ворога в Снігурівському та Баштанському районах області.
Нашими підрозділами нанесено 4 влучних удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах,
– повідомили в ОК "Південь"
ЗСУ нищать склади окупантів
З кожним днем Збройні Сили України знищують все більше й більше запасів ворога на тимчасово окупованих територіях. ЗСУ ефективно нищать склади окупантів на тимчасово окупованій території Сходу та Півдня.
Однак одним із найяскравіших випадків стало точне знищення складу боєприпасів у Новій Каховці – там після удару арсенал детонував усю ніч, а пожежу погасили лише наступного ранку.
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що унаслідок удару окупанти втратили 1 000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню та 50 цистерн з пальним. Втрати особового складу підраховують.
Водночас пропагандисти поспішили збрехати про удар та заявили, що нібито сталося влучання у склади з міндобривами, у всю ніч детонувала "селітра".
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