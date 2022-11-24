Росіяни намагалися прорватися біля Невельського на Донеччині: ЗСУ розтрощили окупантів

Російські військові щодня намагаються прорвати оборону наших воїнів на Сході. Одну з невдалих спроб окупанти здійснили біля селище Невельське, що в Донецькій області.

Про невдалу атаку окупантів під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Йдеться про атаку, яку окупанти проводили 22 листопада.

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Окупанти втратили 5 танків

За словами Громова, противник силами до мотострілецької роти на бойових машинах піхоти, за підтримки танкових підрозділів та вогню артилерії неодноразово здійснював спроби прориву оборони ЗСУ в районі селища Невельське, що неподалік Пісків.

Завдяки професіоналізму ЗСУ було знищено до 5 танків та 10 бойових машин піхоти росіян. Також окупанти зазнали втрати в особовому складі.

Невельське на карті

Яка ситуація на Сході

Російські загарбники надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти прагнуть захопити Бахмут, але зазнають невдач.

Речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий інформував, що біля Бахмута щодня відбуваються десятки атак. На його думку, Бахмут важливий для росіян першочергово тому, що російське військово-політичне керівництво поставило за мету досягти будь-якого результату на полі бою.

Водночас генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що Бахмут має велике значення для росіян, адже в місті знаходиться водозабір, від якого залежить весь Донецьк і конгломерат.

Крім того, через мету захопити Бахмут, Росія зазнає шалених втрат. Зокрема, станом на 24 листопада за 9 місяців війни в Україні вже загинуло 85 720 російських окупантів. Втрати росіян вже більші, ніж у війнах в Чечні та Афганістані.

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