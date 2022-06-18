ЗСУ завдали окупантам значних втрат під Слов'янськом, коли ті намагались провести розвідку боєм

Воїни України завдали ворогам значних втрат біля Слов'янська на Донеччині. Росіяни намагалися там вести розвідку боєм.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ 18 червня. Там доповіли про ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.

На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов'янськ,

– доповіли в Генштабі.