ЗСУ завдали понад 100 ударів по позиціях ворога: головне про ситуацію на Півдні за добу

13 травня 2022 , 02:16
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Збройні Сили України протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях ворогів. Нашим військовим вдалось знищити понад пів сотні російських окупантів.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Про це повідомили ввечері 12 травня. 

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ЗСУ за добу атакували ворога понад сотню разів

На щастя, на Херсонщині вороги не знайшли способу "узаконитись". Натомість у регіоні з'являється все більше українських прапорів.

На Миколаївщині ворог обстрілює область артилерійським та ракетно-залповим вогнем. 

Вражаючи об'єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури, ворог в тому числі здійснює психологічний тиск на мирних мешканців населених пунктів, намагаючись їх змусити прийняти "русcкий мір", замість страху перед обстрілами. Але наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях ворога,
– мовиться у повідомленні.  

Вороги протягом доби 12 травня втратили тільки на Півдні:

  • 57 одиниць особового складу;
  • 6 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.

Окрім того, відомо про дії російських окупантів на Півдні. Зокрема вони:

  • на Одещині – продовжують розхитувати ситуацію щодо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров'я, втягування військових з невизнаної республіки у війну. "Атакують" й іншими фейками щодо ймовірного скупчення в регіоні так званих "націоналістичних підрозділів";
  • зберігають загрозу ракетних ударів по Україні, адже у Чорному морі є 4 кораблі та 2 підводних човни, що мають понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". 

Однак оперативне командування "Південь" закликало людей не піддаватись паніці та впевнено реагувати й діяти під час оголошення повітряної тривоги. А також:

  • дотримуватись норм та обмежень встановлених у закритих для відвідування районах;
  • не наражати себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя;
  • перевіряти інформацію й довіряти тільки достовірним джерелам, насамперед – офіційним. 

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Автор: Діана Квасневська