ЗСУ завдали понад 100 ударів по позиціях ворога: головне про ситуацію на Півдні за добу
Збройні Сили України протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях ворогів. Нашим військовим вдалось знищити понад пів сотні російських окупантів.
Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Про це повідомили ввечері 12 травня.
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ЗСУ за добу атакували ворога понад сотню разів
На щастя, на Херсонщині вороги не знайшли способу "узаконитись". Натомість у регіоні з'являється все більше українських прапорів.
На Миколаївщині ворог обстрілює область артилерійським та ракетно-залповим вогнем.
Вражаючи об'єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури, ворог в тому числі здійснює психологічний тиск на мирних мешканців населених пунктів, намагаючись їх змусити прийняти "русcкий мір", замість страху перед обстрілами. Але наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях ворога,
– мовиться у повідомленні.
Вороги протягом доби 12 травня втратили тільки на Півдні:
- 57 одиниць особового складу;
- 6 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.
Окрім того, відомо про дії російських окупантів на Півдні. Зокрема вони:
- на Одещині – продовжують розхитувати ситуацію щодо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров'я, втягування військових з невизнаної республіки у війну. "Атакують" й іншими фейками щодо ймовірного скупчення в регіоні так званих "націоналістичних підрозділів";
- зберігають загрозу ракетних ударів по Україні, адже у Чорному морі є 4 кораблі та 2 підводних човни, що мають понад 30 крилатих ракет типу "Калібр".
Однак оперативне командування "Південь" закликало людей не піддаватись паніці та впевнено реагувати й діяти під час оголошення повітряної тривоги. А також:
- дотримуватись норм та обмежень встановлених у закритих для відвідування районах;
- не наражати себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя;
- перевіряти інформацію й довіряти тільки достовірним джерелам, насамперед – офіційним.
Останні новини з Одещини: коротко
- 12 травня речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що Збройні Сили України атакували ворожий корабель "Всеволод Бобров", який є одним із найновіших у флоті Росії.
- У цей же день очільник Одеси Геннадій Труханов у інтерв'ю французькому каналу розповів, що вороги хотіли оточити й захопити Одесу. Попри підходи їхнього флоту до наших берегів, ЗСУ зупинили окупантів у просуванні на Миколаїв, а потім й на Вознесенськ. Додав, що для Росії досі актуальний такий план.
- Варто зазначити, що у Роздільнянському та Подільському районах Одещини перевіряють фортифікаційні споруди. Зокрема біля кордону з невизнаним Придністров'ям їх підготують до належного стану.
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