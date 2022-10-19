ЗСУ завдали точних ударів по позиціях росіян на Бахмутському напрямку: промовисте відео

Наші військовослужбовці декілька разів атакували окупантів у районі Бахмута. Такими діями українські військові не дають ворогу прорватися.

Відповідних атак окупантам завдала 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр". Відео оприлюднили в мережі 19 жовтня.

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ЗСУ успішно атакували позиції ворога

Українські артилеристи вкотре показали, що російським загарбникам тут не раді,

– мовиться в повідомленні.

ЗСУ показали, як знищують окупантів: дивіться відео

Окрім того, наші захисники:

завдають точних ударів по позиціях росіян на Бахмутському напрямку;

не дають окупантам прорватися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Зокрема, за добу 18 жовтня ЗСУ ліквідували 430 російських загарбників.

Також відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже загинуло 66 тисячі 280 окупантів. Зокрема, російські окупанти втратили:

танків – 2554 (+6) одиниці;

бойових броньованих машин – 5235 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 1637 (+15) одиниць;

РСЗВ – 372 одиниці;

засобів ППО – 189 (+1) одиниць;

літаків – 269 (+1) одиниць

гелікоптерів – 242 одиниці;

безпілотник оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10) одиниці;

крилатих ракет – 323 (+5) одиниці;

кораблів та катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) одиниць;

спеціальної техніки – 146 (+2) одиниць.

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