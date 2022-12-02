ЗСУ під Мелітополем передали окупантам палкий привіт: у росіян багато "двохсотих" і "трьохсотих"

2 грудня 2022, 15:08
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Джерело:

Іван Федоров

Українські військові завдали втрат російським окупантам під Мелітополем. У лавах російських військових чимало загиблих і поранених.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що неподалік Терпіння окупанти отримали "палкий привіт" від ЗСУ. Окупанти десятками везуть "двохсотих" і "трьохсотих" в міську лікарню.

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Окупанти звозять "трьохсотих" у лікарню

Село Терпіння розташоване на північ від тимчасово окупованого Мелітополя. 

"На Мелітопольщині ра**стам стає пекельно гаряче", – написав Федоров і додав, що ЗСУ обіцяють, що окупантам буде ще гарячіше.

На Запоріжжі для окупантів суцільне пекло

  • Іван Федоров розповів, що для окупантів невтішна ситуація як у Мелітополі, так і по всій Запорізькій лінії фронту. Зокрема, справжнє пекло в окупантів у місті Пологи та на околицях.
  • За останні 5 днів українські воїни знешкодили ворожі військові бази в Інженерному, Пологах, Токмаку, Басані, Михайлівці, Чернігівці, у Василівському районі, поблизу Енергодара та у Мелітополі.
  • За попередніми офіційними даними нашого Генштабу, в останні дні ЗСУ знищили та поранили понад 1200 окупантів. Така кількість втрат ворогів через те, що росіяни обрали Мелітополь як свій логістичний та адміністративний штаб.
  • За словами Івана Федорова, на окупованій території ліквідували так званого начальника окупаційної "поліції" Токмака і Токмацького району Олексія Кошеля.
  • У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Запоріжжі окупанти готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій. Росіяни тікають з Михайлівки, Пологів та Інженерного.
  • В американському Інституті вивчення війни заявили, що російські окупанти можуть відводити свої війська на Запоріжжі, щоб зменшити атаки ЗСУ по їхніх силах.

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Автор: Михайло Гема