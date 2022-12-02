ЗСУ під Мелітополем передали окупантам палкий привіт: у росіян багато "двохсотих" і "трьохсотих"

Українські військові завдали втрат російським окупантам під Мелітополем. У лавах російських військових чимало загиблих і поранених.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що неподалік Терпіння окупанти отримали "палкий привіт" від ЗСУ. Окупанти десятками везуть "двохсотих" і "трьохсотих" в міську лікарню.

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Окупанти звозять "трьохсотих" у лікарню

Село Терпіння розташоване на північ від тимчасово окупованого Мелітополя.

"На Мелітопольщині ра**стам стає пекельно гаряче", – написав Федоров і додав, що ЗСУ обіцяють, що окупантам буде ще гарячіше.

На Запоріжжі для окупантів суцільне пекло

Іван Федоров розповів, що для окупантів невтішна ситуація як у Мелітополі, так і по всій Запорізькій лінії фронту. Зокрема, справжнє пекло в окупантів у місті Пологи та на околицях.

За останні 5 днів українські воїни знешкодили ворожі військові бази в Інженерному, Пологах, Токмаку, Басані, Михайлівці, Чернігівці, у Василівському районі, поблизу Енергодара та у Мелітополі.

За попередніми офіційними даними нашого Генштабу, в останні дні ЗСУ знищили та поранили понад 1200 окупантів. Така кількість втрат ворогів через те, що росіяни обрали Мелітополь як свій логістичний та адміністративний штаб.

За словами Івана Федорова, на окупованій території ліквідували так званого начальника окупаційної "поліції" Токмака і Токмацького району Олексія Кошеля.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Запоріжжі окупанти готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій. Росіяни тікають з Михайлівки, Пологів та Інженерного.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що російські окупанти можуть відводити свої війська на Запоріжжі, щоб зменшити атаки ЗСУ по їхніх силах.

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