ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту ворога на Курщині, – Генштаб

ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту росіян. Сталося це у районі населеного пункту Біла у Курській області.

Атака була здійснена у вівторок, 7 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про атаку по окупантах на Курщині

У Генштабі розповіли, що під прицілом була 810 окрема бригада морської піхоти збройних сил Росії.

Такі вогневі ураження є невід'ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Росії,

– кажуть військові.

Про наслідки удару наразі не повідомляється, але у Генштабі пообіцяли, що ЗСУ будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Росії, які загрожують безпеці українців.

Нагадаємо, що у неділю, 5 січня, під прицілом української армії також був Курськ.

Російська "певео" намагалася відбити атаку дронів, лунало багато вибухів. Одному із БпЛА вдалося влучити у важливий об'єкт російської армії.

Яка ситуація на Курщині

5 січня з'явилася інформація про контрнаступ ЗСУ на Курському напрямку. Росіяни, а також північнокорейці продовжують там зазнавати втрат.

Так, 7 січня ЗСУ ліквідували 13 військовослужбовців армії Кіма: п'ятьох у стрілецькому бою, а ще вісьмох за допомогою дронів. Припускають, що один із них міг належати до офіцерського складу.

Атаки з боку української армії підтвердили в Центрі протидії дезінформації та Офісі Президента.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зауважив, що активізація ЗСУ на Курщині має за мету досягнення політичних і військових цілей.

Тим часом військові експерти припускають, що Росії доведеться перекинути на Курщину до 100 тисяч військових з України. Також можуть готуватися удари в напрямку Брянська та Курська.

Сам Путін, схоже, стурбований ситуацією на Курщині. 6 січня він відрядив туди заступника міністра оборони Юнус-Бека Євкурова.

До слова, цього дня минуло якраз 5 місяців операції ЗСУ у Курській області. За повідомленням президента Зеленського, цьому напрямку росіяни втратили 38 тисяч військових, 15 тисяч із них – безповоротні втрати.